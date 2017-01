Unfallfahrer flüchtet Ein BMW rast nachts in einen Zaun und gegen ein Haltestellenschild. In Coswig ist das Auto bekannt.

Der BMW dürfte nur noch Schrott sein. © Roland Halkasch

Es muss ziemlich laut geknallt haben. Mehrmals. Acht Zaunpfosten aus Beton, ein ebenso massiver Papierkorb und ein Haltestellenschild hat ein Auto in der Nacht zum Dienstag auf der Weinböhlaer Straße umgefahren, bevor es zum Stehen kam. „Das muss doch ein Lkw gewesen sein“, sagt ein Anwohner, der sich die Unfallstelle gestern Vormittag anschaut. Er habe den Krach nachts gehört und wollte nun mal sehen, was eigentlich passiert ist.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montagabend kurz vor Mitternacht. Der BMW soll in Richtung Coswig unterwegs gewesen sein, als der Fahrer kurz nach der Kreuzung Auerstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Straße abkam. Dort rammte der Kombi ein Brückengeländer, mähte dann den Maschendrahtzaun auf einer Länge von etwa 30 Metern, den Papierkorb und das Bushaltestellenschild um, bevor er kurz vor der Weststraße halb auf dem Fußweg und halb im Grundstück liegenblieb. „Wir haben es erst mitbekommen, als überall Blaulicht war“, erzählt eine Nachbarin, die gehört hat, dass die Insassen nach dem Unfall in die Weststraße gerannt sein sollen.

„Nach dem Zustand des Autos zu urteilen, hatten die mindestens zehn Schutzengel“, findet Andreas Schorbogen, Wehrleiter von Coswig. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, habe man Schlimmes befürchtet. Für die Kameraden war es der zweite Einsatz des Jahres. Sie mussten die Unfallstelle ausleuchten und die auslaufenden Betriebsmittel aufnehmen. Der Fünfer BMW war nur noch Schrott. Aber Fahrer und Beifahrer sind bei dem Aufprall offenbar nicht schwer verletzt worden. Die sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Insassen blieben ergebnislos. „Wir haben das direkte Umfeld abgesucht, aber die beiden konnten im Schutz der Dunkelheit verschwinden“, so ein Polizeisprecher. Und bis zum Vormittag hätten sie sich auch nicht bei der Polizei gemeldet. Das Auto sei sichergestellt worden, die weiteren Ermittlungen laufen. Nach Polizeiangaben sind rund 10 000 Euro Schaden entstanden.

Zumindest den Feuerwehrleuten sind das Auto und dessen Halter bekannt. „Es ist ein Ortsansässiger, der für seinen Fahrstil bekannt ist“, sagt Andreas Schorbogen. Die Polizei will aufgrund der laufenden Ermittlungen dazu keine Angaben machen. Zunächst müsse der Fahrer ausfindig gemacht und mit den Vorwürfen konfrontiert werden. „Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat“, so der Polizeisprecher. Allerdings muss dem Besitzer des Autos dann auch noch nachgewiesen werden, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer gesessen hat.

Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden. Unangepasste Geschwindigkeit wird laut Polizei sicher eine Rolle gespielt haben. Zudem soll der BMW kurz vor dem Unfall ein Auto auf der Weinböhlaer Straße überholt haben.

Der BMW war mit tschechischen Kennzeichen unterwegs, allerdings nicht als gestohlen gemeldet. Nach EU-Recht muss das Fahrzeug in dem Land angemeldet werden, in dem man seinen ständigen Wohnsitz hat. Wer sein Auto in Tschechien zulässt, kann dadurch Steuern und Versicherung sparen, macht sich aber wegen Steuerhinterziehung strafbar, sollte er nicht wirklich im Nachbarland wohnen.(szo)

