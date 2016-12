Unfallfahrer aus Löbau freigesprochen Ein heute 28-jähriger Löbauer hat vor zwei Jahren ein Kind angefahren und schwer verletzt. Trotz der schlimmen Folgen trifft ihn laut Gericht keine Schuld.

Ein 28-Jähriger aus einem Ortsteil von Löbau ist am Löbauer Gericht vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen worden. Den Vorwurf hatte die Staatsanwaltschaft dem Mann zur Last gelegt, nachdem bei einem Unfall im September 2014 ein damals vierjähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Der junge Mann war mit seinem VW Golf auf der Georgewitzer Straße in Löbau unterwegs. In der Nähe des Asylbewerberheims war das Kind plötzlich zwischen, am Straßenrand parkenden Autos auf die Straße gerannt und mit dem VW zusammengeprallt. Trotz schneller Reaktion des Fahrers soll der Aufprall unvermeidbar gewesen sein. Das Mädchen wurde dabei an einen Bordstein geschleudert. Mit schlimmen Folgen: Die Verletzungen der Kleinen waren so schwer, dass sich das Kind wohl nie völlig davon erholen wird. Derzeit lebt es in einem Pflegeheim in Hoyerswerda.

Der junge Mann erklärte nach Verlesen der Anklageschrift, sich zum Unfallhergang nicht äußern zu wollen, bekundete aber sein Bedauern. Sein Verteidiger erklärte, sein Mandant sei sich keiner Schuld bewusst und nicht zu schnell gefahren. Das bestätigte auch der unabhängige Kfz-Sachverständige in seinem Gutachten. Er ging von einer Geschwindigkeit um etwa 50 Kilometer pro Stunde aus, was im Limit liegen würde. Allerdings kam in den Worten des Gutachters auch zum Ausdruck, dass der Angeklagte bei Tempo 40 das Mädchen weitaus früher gesehen hätte und bei Tempo 30 der Unfall vermeidbar gewesen wäre.

Unmittelbare Augenzeugen gab es nicht. Geladen waren aber der Vater des Mädchens und der Mann, der das Kind unmittelbar nach dem Zusammenstoß geholfen hatte. Bei beiden handelt es sich um Bewohner des Asylheims. Während der Vater sich zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung in Hoyerswerda bei seinem Kind aufhielt, ist der zweite Mann inzwischen in die alten Bundesländer verzogen. Blieb nur noch ein junger Jogger, der damals an der Georgewitzer Straße gerade seine Laufrunde gedreht hatte.

Er habe das auf der Straße stehende Auto und die sich verdichtende Menschenmenge bemerkt. Erst beim Näherkommen habe er das verletzte Kind gesehen. Dessen Mutter sei schreiend und wie benommen, zu dem beteiligten Autofahrer gerannt und habe ihn geohrfeigt. Danach habe sie auf das Auto eingeschlagen. Der Vater habe immer wieder geschrien: „Nazis, Nazis, alles Nazis!“. Die Asylbewerber seien so aufgebracht gewesen, dass er das Schlimmste befürchtete. Deswegen habe er sich zwischen die Beteiligten gestellt und habe versucht zu schlichten, so der Jogger.

Ein älterer Heimbewohner habe ihn dabei unterstützt und die Leute in mehreren Sprachen hinhalten können, bis Polizei und Rettungswagen eintrafen. Aus einer, vom Vorsitzenden Richter Holger Maaß verlesenen schriftlichen Zeugenaussage ging schließlich hervor, dass sich das Mädchen schon zuvor zwischen parkenden Autos versteckt habe, um vor Heranfahrenden schnell auf die Fahrbahn springen zu können.

Der Staatsanwalt gab zu bedenken, dass der Unfallverursacher formell zwar nicht gegen die Verkehrsvorschriften verstoßen habe, aber damit rechnen müssen, dass sich nahe des Asylheims auch spielende Kinder aufhalten könnten. „Da wäre eine niedrigere Geschwindigkeit schon angebracht gewesen“, sagte der Staatsanwalt. Nach seinem Dafürhalten sei der Angeklagte der fahrlässigen Körperverletzung schuldig zu sprechen, weil dieser bei mehr Vorsicht den Unfall hätte vermeiden können.

Weil der junge Mann bisher weder straf- noch verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten sei, forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro zu verhängen. Der Verteidiger teilte diese Argumentation nicht. Man solle doch davon ausgehen, was bewiesen sei, sagte dieser. Dabei müsse auch das Verhalten des Mädchens berücksichtigt werden. Sein Mandant habe sich an die Verkehrsregeln gehalten und das Kind erst erkennen können, als es zu spät gewesen war. Fakten für eine Verurteilung gebe es deshalb nicht, so der Verteidiger und forderte einen Freispruch. Dem schloss sich das Gericht an. Auch, wenn die Sache nicht bagatellisiert werden dürfe, so Richter Holger Maaß.

