Unfallbus wieder im Einsatz Auch der Fahrer fährt wieder. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache.

Eine kurze Unachtsamkeit hatte massive Folgen. Die 29-jährige Fahrerin eines Passats hatte Dienstagmorgen einem Bus der Linie 66 an der Strehlener Straße die Vorfahrt genommen. Der 19-jährige Busfahrer machte eine Notbremsung, verhinderte den Aufprall, allerdings stürzten mehrere Fahrgäste im Bus. Sieben von ihnen kamen verletzt in Dresdner Krankenhäuser (SZ berichtete).

Ein Ersatzbus musste herangeschafft werden, auf der Strecke kam es zu Behinderungen. Seit Mittwoch ist der Linienbus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wieder im Einsatz. „Es gab keine Schäden und auch keinen verstärkten Reinigungsbedarf“, so DVB-Sprecher Falk Lösch. Auch der frisch ausgelernte Fahrer fährt seit Mittwoch wieder Fahrgäste durch Dresden. Ob die Verletzten alle wieder aus den Krankenhäusern entlassen werden konnten, weiß die Polizei nicht. Unter den Verletzten waren ein 11-jähriges Mädchen und fünf Frauen zwischen 18 und 66 Jahren. Gut möglich, dass auf die Fahrerin, die dem Bus die Vorfahrt nahm, Schadenersatzforderungen zukommen. „Auch den Ausfall des Busses, den Einsatz des Ersatzbusses und den Einsatz der Hilfskräfte wird wohl die Versicherung der Verursacherin übernehmen“, so Lösch. Aber das würden im Zweifel Gerichte klären. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt in der Sache. „Aber der Fall ist ziemlich eindeutig“, so Polizeisprecher Thomas Geithner. Der Bus hatte Vorfahrt. Der Busfahrer hatte einen Lehrfahrer mit an Bord. Das sind spezielle Fahrer, die lange Erfahrung haben und junge Kollegen auf den Strecken schulen und auf Besonderheiten hinweisen. Bei einem solchen Vorfall hätte aber laut DVB jeder Fahrer so stark gebremst. (SZ/awe)

