Unfallbilanz: Kiefer gestreift, Birke überfahren, Beifahrer leicht verletzt

Sicherheitsdienst vereitelt Diebstahl Görlitz. Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes haben am Donnerstag, gegen vier Uhr, auf einer Baustelle am Kreisverkehr bei Tauchritz einen Diebstahl vereitelt. Unbekannte hatten aus einem Bagger rund 20 Liter Diesel abgezapft und versuchten, die Batterie der Baumaschine zu stehlen, als der Zeuge hinzukam. Die Täter flüchteten unerkannt mit einem Auto und ließen die Beute zurück. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (szo)

Autodiebe nehmen in Görlitz einen Honda und einen Ford mit Görlitz. Autodiebe haben am Mittwoch, zwischen 14 und 23 Uhr, einen auf einem Parkplatz an der Christoph-Lüders-Straße abgestellten Honda CRV gestohlen. Das blaue Auto war auf die slowakischen amtlichen Kennzeichen VT049BN zugelassen. Den Zeitwert des neun Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 10000 Euro. Spurlos verschwunden ist auch ein an der Sattigstraße geparkter Ford Mustang. Gestohlen wurde das schwarze US-Sportcoupé mit dem amtlichen Kennzeichen BM 3848 zwischen dem 1. und 7. September. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Honda und dem Mustang wird international gefahndet. (szo)

Unbekannte beschmieren Wahlplakate der Linken Olbersdorf. Einer Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland ist am Mittwochmittag auf der in Olbersdorf aufgefallen, dass ein Wahlplakat der Linkspartei mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden war. Neben einem Hakenkreuz und anderen verbotenen Symbolen hatten Unbekannte dem abgebildeten Politiker auch einen „Hitler-Bart“ gemalt. Das Dezernat Staatsschutz wird die weiteren Ermittlungen führen. Dem Eigentümer trug die Polizei auf, die Schmierereien zu entfernen. (szo)

Werkzeuge aus einem Dacia gestohlen Seifhennersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Seifhennersdorf in einen Dacia eingebrochen. Das Auto parkte an der Dr.-Friedrichs-Siedlung. Aus dem Inneren stahlen die Täter Elektrowerkzeuge im Wert von rund 500 Euro. In welcher Höhe bei dem Einbruch Sachschaden entstanden war, hat der Eigentümer des Wagens noch nicht mitgeteilt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

VW Golf in Zittau gestohlen Zittau. In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe in Zittau einen grünen VW Golf III gestohlen. Der 23 Jahre alte Wagen parkte am Karl-Liebknecht-Ring und war auf die amtlichen Kennzeichen ZI-JQ 419 zugelassen. Den Zeitwert bezifferte der Eigentümer mit rund 500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet. (szo)

Mann bei Unfall leicht verletzt Sagar. Am Mittwochnachmittag ist es zwischen Sagar und Pechern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Passat die S 127 und kam in einer Kurve offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Kiefer und überfuhr eine Birke. Der der 23 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (szo)

Bundespolizisten stellen gestohlenen Audi sicher Görlitz Bundespolizisten haben am Mittwoch einen gestohlener Audi Q5 sichergestellt. Den Beamten war gegen vier Uhr morgens auf der Autobahn bei Weißenberg ein in Chemnitz zugelassener Pkw aufgefallen. Als die Beamten dem Audi mit ihrem Dienstwagen hinterherfuhren, gab dessen Fahrer Gas. Nach rasanter Fahrt durch den Königshainer Tunnel verließ der Audi über die Anschlussstelle Kodersdorf die Autobahn 4. Dort kollidierte er infolge der viel zu hohen Geschwindigkeit beinahe mit der Leitplanke, raste dann über die B115 sowie über die B6 weiter in Richtung Görlitz. In der Nähe der Kreuzung Nieskyer Straße/Robert-Bosch-Straße bog das Auto plötzlich von der Straße ab und steuerte auf das Gelände einer Firma zu. Auf dem Parkplatz des Firmengeländes war dann die Fahrt an einem Stein zu Ende. Der Fahrzeugführer riss die Tür auf und eilte davon. Im Gewerbegebiet „Am Hopfenfeld“ konnten die Ludwigsdorfer Beamten zwei Stunden später einen 35-jährigen polnischen Staatsbürger als Tatverdächtigen festnehmen. Ob es sich hierbei tatsächlich um den Fahrer des Audi Q5 handelt, werden nun die weiteren Ermittlungen der Polizeidirektion Görlitz ergeben müssen. Der Fahrzeughalter hatte unterdessen noch nicht mitbekommen, dass sein fahrbarer Untersatz gestohlen worden war. Von den Kollegen der Polizeidirektion Chemnitz erfuhr er vom Verlust seines Q5. (szo)

Gesuchter Betrüger zahlt Geldstrafe Görlitz.- An der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf ist am Mittwochabend ein rumänischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgenommen worden. Gegen ihn hatte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen, nachdem das Amtsgericht Nordenham im Dezember 2016 wegen Betruges in drei Fällen eine Geldstrafe anordnete. Der mittlerweile in Niedersachsen lebende Mann konnte nur die Hälfte der geforderten Summe aufbringen. Zu seinem Glück erklärte sich jedoch ein Freund bereit, die fehlende Geldsumme bei der Polizei in Nordenham zu hinterlegen. So konnte die offene Strafe i. H. v. 850,00 Euro doch noch aufgebracht werden und der 32-Jährige durfte kurze Zeit später seine Reise fortsetzen.