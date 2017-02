Unfall zieht Unfall nach sich

Körperverletzung in Weißwasser Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bautzener Straße in Weißwasser gerieten am Donnerstagabend zwei 35-jährige Männer in Streit. Es blieb nicht bei verbalen Attacken und Beleidigungen, man ließ auch die Fäuste sprechen. Zeugen der Schlägerei alarmierten die Polizei. Hinzu geeilte Beamte des Polizeirevieres Weißwasser konnten die Streithähne, beides Deutsche, schließlich trennen. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzungen aufgenommen.

Sattelzug streift Ford Am Donnerstagnachmittag kam es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wollte von der Straße des Friedens nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Neben ihm hielten im Gegenverkehr drei Fahrzeuge in Fahrtrichtung Muskauer Straße verkehrsbedingt an. Als der Sattelzug abbog, streifte er den neben ihm stehenden Ford C-Max. Am Ford entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der 73-jährigen Kraftfahrer blieb unverletzt.

Unfall endet an einem Ampelmast Am späten Freitagabend befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Golf die Kreuzung Leipziger/Görlitzer Straße in Zittau – offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Sie stieß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat Ibiza zusammen. Anschließend kollidierte sie mit einem Ampelmast, berichtete eine Polizeisprecherin. Während der 61-jährige Seatfahrer unverletzt blieb, zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10000 Euro.

Hitlergruß und rechte Parolen auf der Hochwaldstraße Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, informierte in Zittau ein Zeuge die Polizei, dass auf der Hochwaldstraße ein zunächst Unbekannter mehrmals den verbotenen Hitlergruß gezeigt und politisch rechtsmotivierte Parolen gerufen haben soll. Wie eine Polizeisprecherin informierte, ermittelte eine Streife des örtlichen Polizeireviers einen 59-Jährigen Deutschen als Tatverdächtigen. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten fertigten eine Anzeige, die Staatsanwaltschaft werde sich mit dem Fall befassen, sagte die Polizeisprecherin.

Sicherheitsglas beschädigt In der Nacht zu Freitag haben in Löbau Unbekannte versucht, in ein Geschäft an der Inneren Zittauer Straße einzudringen. Die Täter schlugen mit einem Werkzeug gegen die Schaufensterscheibe, schafften es aber nicht, diese zu zerstören. Das Sicherheitsglas wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.