Unfall provoziert und abgehauen Pkw-Fahrer nötigt Gegenverkehr zu gefährlichem Ausweichen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr kam es auf der B 101 am Abzweig Mehren (Gemeinde Käbschütztal) zu einem Unfall. Der Fahrer (m/34) eines Ford C-Max fuhr in Richtung Meißen. Etwa 500 Meter vor dem Abzweig Mehren kam ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen, der mehrere andere Fahrzeuge überholte. Der 34-Jährige musste ausweichen und stieß gegen einen Leitpfosten. Der Verursacher entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1.500 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers machen?

Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

