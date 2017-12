Unfall-Opfer gesucht Wer hat Blessuren an seinem Fahrzeug? Die Polizei ermittelt nach einem Rempler auf dem Park-Deck.

Meißen. Am Freitag voriger Woche, zwischen 10.15 und 10.30 Uhr, beobachtete eine Zeugin auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums an der Schützenstraße einen Verkehrsunfall. Ein grüner Ford war beim Einparken gegen einen grauen Pkw gestoßen, so dass sichtbar Schaden entstand. Die Frau informierte die Information des Centers, welche wiederum die Polizei verständigte. Zwischenzeitlich war jedoch das beschädigte Fahrzeug weggefahren. Der unfallverursachende Fordfahrer (43) konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Die Polizei sucht derzeit nach dem geschädigten Fahrzeug und bittet den Nutzer sich zu melden.

Zudem werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu dem geschädigten Fahrzeug machen können.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Gasflaschen gestohlen Zeithain. In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte einen Gitterverschlag für die Lagerung von Gasflaschen an einem Getränkemarkt an der Tenniger Straße auf. Anschließend stahlen sie 13 Gasflaschen, die teils leer und teils gefüllt waren. Deren Wert wurde auf rund 500 Euro, der Sachschaden auf rund 100 Euro beziffert. VW Golf beschädigt – Unfallzeugen gesucht Großenhain. Donnerstagabend hatte ein 39-Jähriger seinen grauen VW Golf auf der Mozartallee in einer Parktasche gegenüber der ehemaligen Poliklinik abgestellt. Samstagmorgen musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des VW gefahren war. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 350 Euro beziffert.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

