Unfall nach Vorfahrtsfehler Zwei Autos kollidierten am Dienstagnachmittag am Bischofswerdaer Stadtrand. Ein Mensch wurde verletzt.

Ein Leichtverletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren die Folge eines Unfalls an der S 111 am Stadtrand von Bischofswerda. © Rocci Klein

Ein Unfall hat sich am späten Dienstagnachmittag an der Bischofswerdaer Abfahrt der B 98 ereignet. Ein Autofahrer wollte von dort nach links auf die Staatsstraße 111 abbiegen. Dabei missachtete er nach Polizeiangaben jedoch die Vorfahrt eines Pkw, der auf der Staatsstraße in Richtung Dresden unterwegs war. Es kam zur Kollision. Der Unfallverursacher zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Autos – ein VW Tiguan und ein VW Sharan - waren nicht mehr fahrbereit. Die Straße musste für die Bergung gesperrt werden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bischofswerda banden auslaufende Betriebsflüssigkeiten und klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab. (szo)

