Unfall nach Unachtsamkeit Ein Mercedes ist auf der Strecke zwischen Boxberg und Schleife mit einem Skoda kollidiert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Ein Skoda ist auf der Strecke zwischen Boxberg und Schleife am späten Mittwochabend mit einem Mercedes kollidiert. Der 19-jähriger Benz-Fahrer war auf der Spreestraße von Boxberg in Richtung Schleife unterwegs. Nachdem er kurz am rechten Fahrbahnrand hielt, fuhr er wieder in den fließenden Verkehr ein. Dabei beachtete er nach Angaben der Polizei den von hinten kommenden 29-Jährigen mit seinem Skoda offenbar ungenügend. Der Skoda fuhr auf den Mercedes auf. Personenhaben sich nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (szo/tc)

