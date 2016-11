Unfall nach Überholmanöver Ein Ford ist auf der B6 in einer Linkskurve kurz vor Rosenhain mit einem Mercedes kollidiert. Auch einen Lkw hat‘s getroffen.

Symbolbild. © dpa

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist heute Morgen auf der B6 in Rosenhain passiert. Ein Ford kam gegen 6.15 Uhr aus Richtung Görlitz, als er in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor einer Brücke einen Lkw überholte und dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito kollidierte. „Bei dem Unfall wurde auch der Lkw touchiert“, teilt Polizeisprecher Tobias Sprunk mit. Die zwei Autos landeten im Straßengraben. Der Fahrer vom Ford verletzte sich bei dem Zusammenstoß und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme läuft noch, an der Stelle sollen die Fahrzeuge aber vorbeifahren können. (szo/tc)

