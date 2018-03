Unfall nach Sekundenschlaf Nahezu ungebremst prallte ein Mercedes am Mittwoch auf der A 4 auf ein Wartungsfahrzeug der Straßenmeisterei.

Salzenforst. Offenbar Sekundenschlaf hat am Mittwochvormittag auf der A 4 zu einem Auffahrunfall geführt. Ein 58-Jähriger war ersten Angaben nach am Steuer seines Mercedes Sprinters von der Müdigkeit übermannt worden. Der Transporter geriet deshalb auf den Standstreifen und prallte kurz vor der Rastanlage Oberlausitz-Nord nahezu ungebremst auf ein Wartungsfahrzeug der Autobahnmeisterei. Der Schilderwagen, der an dem Transporter der Straßenwärter hing, wurde durch die Wucht der Kollision abgerissen und auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei wurde die Heckpartie des Wartungswagens eingedrückt. Der 60-jährige Mitarbeiter der Straßenmeisterei befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Fahrzeug. Auch der Verursacher blieb unverletzt. Beide Transporter und der zerstörte Anhänger mussten allerdings von Abschleppdiensten geborgen werden. Gesamtschaden: rund 40 000 Euro. (SZ)

