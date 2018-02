Unfall nach lautem Nieser

Zwei Unfälle an fast gleicher Stelle Radeberg. Zwei Menschen sind am Montag bei Unfällen, die sich in der Badstraße ereignet haben, schwer verletzt worden. Am frühen Morgen stieß ein Kleintransporter beim Einparken in eine Parklücke mit einer Dreijährigen zusammen. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in gleicher Richtung. Das Mädchen wurde dabei schwer am Bein verletzt. Ein Rettungswagen brachte es ein Krankenhaus. Am späten Nachmittag ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall mit einer Radfahrerin. Die junge Frau war mit ihrem Rad stadtauswärts unterwegs. Eine 34-jährige Lenkerin eines VW übersah sie offenbar, als die sportliche Verkehrsteilnehmerin die Straßenseite wechselte. Der Wagen kollidierte mit ihr, dabei wurde sie am Bein verletzt.

In Geschäft eingebrochen Bischofswerda. Unbemerkt von Anwohnern, hat sich zwischen Sonnabendvormittag und Montagmorgen ein Einbruch in ein Geschäft in der Kirchstraße ereignet. Gesehen oder gehört hatte offenbar niemand etwas. Selbst die eingeschlagene Scheibe einer Eingangstür veranlasste zu keinem Anruf bei der Polizei. Die Täter durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Jedoch beläuft sich der Schaden durch den Einbruch allein auf 2.000 Euro.

Getrunken und gefahren Königsbrück. Etwas mehr als 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte ein Fahrer, der am späten Montagabend in der Kamenzer Straße kontrollier worden ist. Der 39-Jährige war in einem Opel unterwegs. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Geblendet in Gegenverkehr geraten Oßling. Der strahlende Sonnenschein am Montagvormittag ist einem 75-Jährigen in Oßling zum Verhängnis geworden. Offenbar geblendet, hat er der Kurvenverlauf in der Wittichenauer Straße nicht richtig erkannt und ist so mit seinem Ssangyong in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte mit einem Mitsubishi eines 74-Jährigen. Dessen 79-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn Burkau. Ein unter Drogen fahrender 25-Jähriger ist in der Nacht auf der Autobahn bei Burkau erwischt worden. Zivilfahndern der Gemeinsamen Fahndungsgruppe war zunächst der BMW aufgefallen. Doch mit dem Wagen war alles in Ordnung – nicht aber mit dem Fahrer. Der hatte keine Fahrerlaubnis und zudem Aufputschmittel genommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.