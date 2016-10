Unfall nach Fahrerflucht Ein Suzuki-Fahrer kracht auf der A 4 bei Ottendorf-Okrilla in die Leitplanke – eine Kollision mit Vorgeschichte.

Symbolfoto © dpa

Ein Unfall mit einer ungewöhnlichen Vorgeschichte hat sich am Donnerstagmittag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz ereignet. Ein 31-Jähriger war hier mit einem Suzuki in Richtung Dresden unterwegs, als er offenbar beim Überholen ein anderes Fahrzeug beschädigte. Danach fuhr der Mann weiter und überholte nach Polizeiangaben mehrere Fahrzeuge rechts, bevor er die A 4 an der Abfahrt Ottendorf-Okrilla verließ. Allerdings bog er wenige Minuten später erneut auf die Autobahn ab – diesmal in Richtung Görlitz. Allerdings kam der 31-Jährige nicht weit. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Leitplanke. Für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A 4 gesperrt werden. (szo)

