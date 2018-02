Unfall nach Ausweichmanöver

Großeinsatz der Polizei Großschönau. Die Polizei ist in den zurückliegenden vier Tagen und Nächten seit Montag in den Städten und Gemeinden entlang der tschechischen Grenze zwischen Großschönau und Steinigtwolmsdorf mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Die Kontrollen hatten zum Ziel, der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität in der Region entgegenzuwirken. Die Polizisten kontrollierten mehr als 140 Fahrzeuge und rund 500 Personen, um Straftaten zu verhindern oder aufzuklären und bereits ermittelte Einbrecher oder Diebe zu ergreifen. Wesentliche Feststellungen konnten allerdings nicht getroffen werden. Der Einsatz war eng mit der Bundespolizei sowie der tschechischen Polizei abgestimmt. So sind in Tschechien gemeinsame Streifen präsent gewesen, um ausweichende oder gar flüchtende Täter schnell ergreifen zu können.

Schlägerei zwischen Alkoholisierten Görlitz. Nach einem gemeinsamen Umtrunk sind in der Nacht zum Freitag zwei Männer an der Landskronstraße in Görlitz aneinandergeraten. Offenbar führte ein verbaler Disput zu der handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den 23 und 32 alten Deutschen. Beide schenkten sich nichts, allerdings nutzte einer auch den Schuh zum Treten. Als eine Streife des örtlichen Reviers erschien, benötigten die Schläger keinen Arzt. Ein Test verriet den Beamten, dass beide alkoholisiert waren. Dieser zeigte bei dem Älteren einen Wert von umgerechnet 2,16 Promille an, beim Jüngeren umgerechnet 2,26 Promille. Der Kriminaldienst des Reviers Görlitz wird sich mit den weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung befassen.

Unbekannte scheitern an Autodiebstahl Görlitz. Unbekannte sind im Zeitraum von Montag- bis Donnerstagmittag in einen Opel an der Antonstraße in Görlitz eingebrochen. Das Starten gelang den Dieben nicht, allerdings verursachten sie Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Polizisten sicherten Spuren.

Bei Einbruchsversuch ertappt Görlitz. Eine Streife hat am Freitagmorgen einen 35-Jährigen und eine 19-jährige Frau an der Reichertstraße in Görlitz kontrolliert. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten Werkzeug und stellten Hebelspuren an mehreren Haustüren fest. Die Ordnungshüter sicherten Spuren. Der Schaden belief sich auf etwa 150 Euro. Inwiefern die beiden deutschen Tatverdächtigen mit den versuchten Einbrüchen in Verbindung stehen, wird der Kriminaldienst des Reviers untersuchen.

Mercedes gerät in Brand Görlitz. Ein Mercedes hat am Freitagvormittag auf der B6 bei Görlitz unweit dem Abzweig zur Laubaner Straße Feuer gefangen. Niemand verletzte sich. Die alarmierte Berufsfeuerwehr löschte die Flammen schnell. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache des Brandes.

Autodieb verursacht schweren Unfall Niesky. Ein mutmaßlicher Autodieb hat am Freitagnachmittag auf der B115 bei Niesky einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei zwei Menschen verletzt. Das teilt die Polizei mit. Zeugen alarmierten die Polizei kurz nach 13 Uhr, dass zwei Mazda, ein grauer CX 5 und ein weinroter 6er mit hoher Geschwindigkeit auf der Strecke von Weißkeißel in Richtung Niesky rasten. Die Polizei nahm die Fahndung auf, ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstützte die Suche. Gegen 13.20 Uhr geschah dann auf der B115 am Abzweig nach Jänkendorf ein schwerer Unfall. Während der vorausfahrende SUV mit hohem Tempo nach rechts in Richtung Nieder Seifersdorf auf die S122 abbog, schaffte es der dahinter fahrende Mazda 6 nicht. Das Auto kollidierte mit einem entgegenkommenden Suzuki Baleno. Dessen beide Insassen verletzten sich und kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Über Art und Schwere der Verletzungen sowie zur Identität der beiden Personen liegen der Polizei im Moment noch keine gesicherten Informationen vor. Der graue Mazda CX 5 flüchtete alleine auf der S122 mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Nieder Seifersdorf. Der unfallbeteiligte Mazda war nicht mehr fahrbereit und rollte aus. Eine Streife der Bundespolizei nahm den 30-jährigen Unfallverursacher aus Polen vorläufig fest. Er stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der verunfallte weinrote Mazda 6 wurde offenbar kurz zuvor gestohlen. Im Kofferraum befand sich zudem ein Fahrrad. Die genauen Tatorte hierzu sind der Polizei noch nicht bekannt. Es handelt sich um einen Firmenwagen eines Unternehmens aus Taucha bei Leipzig. Zum Verblieb des zweiten Mazdas liegen der Polizei derzeit keine gesicherten Informationen vor. Die Hubschrauberbesatzung der Bundespolizei meldete, dass der Wagen über die Grenze nach Polen flüchten konnte. Die Feuerwehr Niesky rückte mit einem Tanklösch- und einem Kommandofahrzeug sowie zehn Kameraden an, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Bergung der beiden schwer beschädigten Fahrzeuge. Ein Abschleppunternehmen nahm den Suzuki und den Mazda 6 an den Haken. Der Unfallschaden betrug nach ersten Schätzungen etwa 15000 Euro. Die Soko Kfz wird die Ermittlungen übernehmen und zum Diebstahl des Mazdas ermitteln. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Görlitz wird die weiteren Untersuchungen zum Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 30-Jährigen führen. Er bleibt bis auf weiteres im Gewahrsam der Polizei, bis die Staatsanwaltschaft Görlitz über die Sache befinden wird.

Diebe scheitern an Autosicherungen Olbersdorf. Drei Fahrzeuge haben Unbekannte versucht, in Olbersdorf in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag zu entwenden. Sie scheiterten aber offenbar an den vorhandenen Sicherungen. An der Straße Im Städtel drangen die Täter in einen VW T4 ein. Allerdings gelang es ihnen nicht, den Motor zu starten. Auch die angebrachte Lenkradkralle könnte die Diebe von ihrem Vorhaben abgehalten haben. An der Ludwig-Jahn-Straße gelang es nicht, einen VW-Transporter zu entwenden. Auch dieser VQ verfügte über eine Lenkradkralle. Nachdem die Diebe den Wagen durchsuchten, ließen sie nur Sachschaden zurück. Einen Golf versuchten die Unbekannten ebenfalls an der Clara-Zetkin-Straße zu starten. Da ihnen das auch hier nicht gelang, nahmen sie offenbar ein Bedienteil von einem Radio sowie eine Brille mit. Der Stehlwert betrug zirka 380 Euro. In allen drei Fällen sicherten Polizisten spuren. Der Gesamtsachschaden belief sich auf rund 450 Euro.

Einbrecher in Garagen Seifhennersdorf. Zwei Unbekannte sind am Donnerstagabend offenbar in zwei Garagen an der Gründelstraße in Seifhennersdorf eingedrungen und stahlen einen Komplettsatz Autoreifen sowie ein Herrenrad. Die Täter zogen gewaltsam an den Toren, die Bausubstanz hatte wenig entgegenzusetzen. Ein Zeuge verständigte die Polizei, als die Diebe vermutlich mit einem älteren Kombi flüchteten. Den genauen Stehlschaden konnte der Eigentümer noch nicht benennen. Der Sachschaden belief sich auf zirka 100 Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren.

Betrunkener Radler verursacht Unfall Leutersdorf. Ein Radler hat am Donnerstagmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Leutersdorf schwere Verletzungen davongetragen. Der 54-Jährige querte mit seinem Damenrad offenbar die Seifhennersdorfer Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Nicht nur, dass er einem 37-Jährigem mit seinem Ford die Vorfahrt nahm, trank er wohl auch eine erhebliche Menge Alkohol vor Fahrtantritt. Der ältere Herr aus Deutschland zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Ein Atemalkoholtest verriet den Polizisten, dass er umgerechnet rund zwei Promille intus hatte. Eine Blutentnahme machte sich erforderlich. Am Focus gab es keinen sichtbaren Schaden. Das Zweirad wies geringe Beschädigungen in Höhe von etwa 50 Euro auf. Die Verkehrsermittler des örtlichen Reviers werden sich mit den weiteren Untersuchungen befassen.

Gestohlenen Audi wiedergefunden Zittau. Unbekannte haben in den Nachtstunden zum Donnerstag in Zittau einen Audi 80 entwendet. Der Wagen mit dem Kennzeichen GR-GA 253 parkte an der Neißstraße. Am Freitagmorgen teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass der gesuchte Wagen an der Ziegelstraße in Zittau steht. Polizisten stellten fest, dass versuchte wurde, den 26 Jahre alten Wagen gewaltsam zu starten. Offenbar fehlte aus dem Inneren die Soundanlage. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Soko Kfz führt ihre Untersuchungen fort.

Moped verschwunden Weißwasser. Unbekannte haben vor einem Haus am Prof.-Wagenfeld-Ring in Weißwasser ein abgestelltes Kleinkraftrad im Wert von rund 850 Euro entwendet. Nach dem schwarzen Moped vom Typ Benzhou Vehicle wird international gefahndet.

Unbekannte entwenden Kabel Köbeln. Unbekannte sind in der Zeit von Montag- bis Donnerstagvormittag in ein ehemaliges Firmengelände an der Forster Straße in Bad Muskau eingedrungen. Die Täter entwendeten mehrere Meter Kabel und Werkzeuge. Den Wiederbeschaffungswert bezifferte ein Verantwortlicher mit rund 1500 Euro.

Diebe stehlen Skoda Bad Muskau. Diebe haben Am Drosselweg in Bad Muskau in der Nacht zum Freitag einen Skoda gestohlen. Der weiße Superb mit dem Kennzeichen GR-VG 11 hat einen Zeitwert von zirka 35000 Euro. Nach dem knapp zwei Jahre alten Wagen wird international gefahndet.