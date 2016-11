Unfall mit Wildschweinen

Rossau/OT Weinsdorf. In der Zeit vom 2. zum 3. November 2016 wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeuggespann im Bereich der Kreuzung Am Eichberg/Hauptstraße/und der Straße, die zum Staubecken führt, ein Weidezaun aus Maschendraht sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der entstandeneSachschaden beziffert sich insgesamt auf rund 750 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Unfallverursacher machen kann wird gebeten sich im Polizeirevier Mittweida unter 03727 9800 zu melden.

VW und Ford kollidierten auf Kreuzung

Freiberg. Von der Heinrich-Heine-Straße nach links in die Lessingstraße bog am Sonntag, gegen 22.50 Uhr, der 59-jährige Fahrer eines VW ab. Gleichzeitig war die 29-jährige Fahrerin eines Ford auf der Lessingstraße in Richtung Chemnitzer Straße unterwegs. Auf der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße/Friedeburger Straße/Lessingstraße kollidierten beide Autos miteinander, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9 000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.