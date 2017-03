Unfall mit Todesfolge wird verhandelt Ein Mann soll in Leutersdorf zwei Frauen überfahren haben. Beide wurden schwer verletzt und starben später an den Folgen des Unfalls.

Der Prozess beginnt am Donnerstagvormittag am Amtsgericht Zittau. © Matthias Weber

Leutersdorf/Zittau. Wegen des schweren Verkehrsunfalls im Januar 2016 in Leutersdorf steht am Donnerstagvormittag ein Rentner vor dem Richter im Amtsgericht Zittau. Der damals 73-jährige Mann hatte vor etwa einem Jahr nach Polizeiangaben auf der Leutersdorfer Hauptstraße gegen 7 Uhr mit seinem Renault Clio die Straße befahren und anscheinend die zwei 79 und 85 Jahre alten Seniorinnen, die gerade die Straße überqueren wollten, nicht gesehen.

Er erfasste die zwei Frauen mit seinem Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Frauen lebensbedrohlich verletzt und starben an den Unfallfolgen. Die Gerichtsverhandlung am Amtsgericht in Zittau am Donnerstag ist öffentlich und beginnt um 10 Uhr. (SZ/hg)

