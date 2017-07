Unfall mit sechs Verletzten wirkt im Internet nach An der Kreuzung der S 94 krachte es am Dienstagabend folgenschwer. Offenbar wurde die Vorfahrt missachtet. Kann ein Kreisverkehr helfen?

Der Subaru wurde durch den heftigen Aufprall vollkommen zerstört. Insgesamt wurden bei dem Crash am Dienstagabend sechs Menschen teils schwer verletzt. © Jonny Linke

Als die Kamenzer Umgehungsstraße neu war, krachte es an der Kreuzung zwischen Jesau und Deutschbaselitz mehrfach. Sogar Menschenleben waren damals zu beklagen, wie wir uns erinnern. Damals ging es hoch her, weil die Kreuzung ein Unfallschwerpunkt war, den es dringend zu entschärfen galt. Nur wie? Durch den nachträglichen Einbau einer Ampel oder eines Kreisverkehrs?

Die Ampel wurde abgelehnt, weil der Verkehr auf der S 94 klar das Primat haben müsse und nicht künstlich ausgebremst werden sollte. Die Abstufung der Zuwegung von Jesau bis zur Kreuzung zu einer kommunalen Straße machte diese Auffassung auch von den Kompetenzen her deutlich. Und der Kreisel wurde als zu teuer verworfen – allerdings noch in einer Zeit, wo es sowieso kaum Kreisverkehrslösungen in Sachsen gab. Das hat sich mittlerweile geändert.

Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung am Dienstagabend wird die Kreisverkehrdebatte wieder hochkochen. Was ist passiert? Gegen 19 Uhr missachtete ein 69-Jähriger mit seinem Pkw Subaru, der aus Richtung Deutschbaselitz kam, die Vorfahrt auf der Staatsstraße S 94. Es kam zum heftigen Zusammenstoß mit einen VW Bora, der von einem 19-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Dabei verletzte sich der Subaru-Fahrer schwer. Auch zwei Frauen im VW Bora im Alter von 19 und 20 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Bei dem VW-Fahrer und zwei männlichen Mitfahrern im Alter von 19 bis 22 Jahren blieb es bei leichten Blessuren, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsstraße blieb zur Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten für etwa drei Stunden gesperrt. Der Schaden an den Autos wird auf 22 000 Euro geschätzt, sie mussten abgeschleppt werden.

Der Aufprall beider Fahrzeuge war so heftig gewesen, dass sie erst Dutzende Meter weiter zum Stehen gekommen waren. Zahlreiche Feuerwehren aus Kamenz und Umgebung waren mit dem Alarmstichwort „eingeklemmte Person“ zum Unfallort gerast. Dies bestätigte sich vor Ort aber nicht. Umgehend unterstützten die Feuerwehrleute die herbeigeeilten Rettungssanitäter. Um die Verletzten in die Kliniken zu transportieren, waren auch zwei Hubschrauber sowie vier Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Auch der organisatorische Leiter Rettungsdienst wurde aufgrund der Vielzahl an Verletzten herbeigerufen. Die Feuerwehr band im weiteren Einsatzverlauf die auslaufenden Flüssigkeiten und stellte den Brandschutz her. Natürlich hat die Polizei die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Dabei wird auch zu klären sein, warum der Rentner auf die Kreuzung gefahren war und nicht angehalten hatte. Der einstige Unfallschwerpunkt war vor etwa zehn Jahren durch einfache Umbauten entschärft worden – unter anderem. durch Sichtbarrieren, die ein langsames Heranfahren an die vielbefahrene Straße notwendig machten. Also auch das Anhalten. Das war nicht unumstritten gewesen, hat sich aber unterm Strich bewährt.

Bereits am Dienstagabend haben Aktivisten nun eine „Internetpetition“ für die Errichtung eines Kreisverkehrs zwischen Jesau und Deutschbaselitz auf den Weg gebracht. Es gehe „um mehr Sicherheit auf dieser Straße“. Man wolle nicht immer Angst haben müssen, dass hier wieder etwas passiert, heißt es. Bis 24. Oktober können sich Gleichgesinnte dort eintragen, rechtliche Konsequenzen sind damit zunächst nicht verbunden. Für Umbauten wäre an dieser Stelle das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig.

