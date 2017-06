Unfall mit sechs Verletzten

Sechs Verletzte nach Unfall Bautzen. Bei einem Unfall am Sonnabendabend auf der B 6 in Bautzen sind sechs Personen verletzt worden. Ein 19-jähriger Renault-Fahrer beabsichtigte gegen 17.15 Uhr, an der Anschlussstelle Bautzen-West auf die Autobahn aufzufahren. Dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Skoda, der aus Richtung Kleinwelka kam. Bei dem Zusammenstoß erlitten der 29-jährige Skoda-Fahrer und seine vier Insassen – drei Frauen im Alter von 30 bis 31 Jahren und ein einjähriges Kleinkind – leichte Verletzungen. Die 18-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde ebenfalls leicht verletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30000 Euro. Die Kreuzung war im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Motorrad nach Panne entwendet Schirgiswalde-Kirschau. Nach einem Defekt musste ein 51-Jähriger am Freitagmittag seine KTM 350 auf einem Feldweg nahe des Wurbiser Berges stehen lassen. Als er gegen 16 Uhr das orange-weiße Gefährt mit dem Kennzeichen BZ-JT 1 bergen wollte, war es weg. Unbekannte hatten das Motorrad inzwischen gestohlen. Der Wert der KTM wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Motorradfahrer verletzt Ottendorf-Okrilla. Ein 28-Jähriger fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Daewoo auf dem Bergener Ring in Ottendorf-Okrilla. Auf Höhe des Autohauses wollte er wenden. Dabei übersah er einen aus Richtung Schutterwälder Straße kommenden Fahrer einer Triumph Street Triple. Der 37-jährige Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem Daewoo-Fahrer ergab 0,32 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

VW Bora gestohlen Bautzen. Autodiebe stahlen in der Nacht zu Sonnabend in Bautzen einen VW Bora. Der 15 Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen BZ-DK 825 stand in der Schäfferstraße. Der Wert des dunkelblauen Autos wurde mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen. Nach dem VW wird international gefahndet.

Geld gestohlen Kamenz. Einbrecher sind in der Nacht zu Freitag in ein Firmenbüro an der Kamenzer Güterbahnhofstraße eingedrungen. Sie stahlen eine Kassette mit etwa 1000 Euro Bargeld. Aus einer Registrierkasse fehlen weitere 50 Euro Münzgeld. Wie die Täter in die Büroräume des Kurierdienstes gelangten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Betrunken und unter Drogen Radeberg. Ärger mit der Polizei hat jetzt ein 19-Jähriger, der in der Nacht zum Sonntag in Radeberg gestoppt wurde. Der junge Mann war auf der Oberstraße unterwegs, als ihn eine Streife anhielt und kontrollierte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,8 Promille. Ein Drogentest schlug positiv an.

Versuchter Einbruch Haselbachtal. Unbekannte versuchten, in das Gerätehaus der Feuerwehr im Ortsteil Häslich einzudringen. Das Vorhaben misslang. An der Tür entstand Schaden in Höhe von rund. 250 Euro. Der versuchte Einbruch wurde am Sonnabendnachmittag entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Betrunken auf dem Rad Bautzen. Ein 34-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonnabend kurz nach Mitternacht auf dem Bautzener Nordostring kontrolliert. Ein Alkomattest bei dem jungen Mann ergab 1,76 Promille. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.