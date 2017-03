Unfall mit Schwerverletztem Am Freitagnachmittag stieß ein Betonmischer mit einem Opel Astra zusammen. Ein Fahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Kreuzung Zur Brüdergemeinde/Am Fiebig in Thiendorf hat es am Freitag gekracht. © Roland Halkasch

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Zur Brüdergemeinde/Am Fiebig in Thiendorf ist am Freitag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie ein Fotoreporter berichtet, kam der Fahrer eines Betonmischers aus dem Gewerbegebiet und überquerte die Kreisstraße. Dabei wurde er von einem von rechts aus dem Dorf kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Astra getroffen. Der Opelfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Kreuzung war wegen des Unfalls zwei Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Thiendorf nahm die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf, was durch den Regen länger dauerte als angenommen, so Jörg Noack von der Feuerwehr. Die Kameraden halfen außerdem bei der Bergung des zerstörten Fahrzeugs. Ihr Einsatz war gegen 18.30 Uhr beendet.

Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache. (SZ)

