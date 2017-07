Unfall mit Motorradfahrer in Hirschfelde Skoda fährt gegen ein Honda-Krad

Symbolfoto © dpa

Hirschfelde. Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ist es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 99 in Hirschfelde gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage der SZ mit.

Der Fahrer eines Skodas war in Richtung Zittau unterwegs, als er offenbar verkehrsbedingt auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Honda-Motorrad zusammen. Dessen Fahrer stürzte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus zu stationären Behandlung gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 4 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr beseitigte an der Unfallstelle ausgelaufenen Kraftstoff. Die Bundesstraße war für etwa anderthalb Stunden gesperrt. (szo/pc)

zur Startseite