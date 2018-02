Unfall mit Linienbus

Lkw aufgebrochen

Radeburg (A13). In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte in einen Lkw Scania auf dem Rastplatz Finkenberg an der BAB 13 ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Schloss der Fahrertür und durchsuchten das Führerhaus. Sie entwendeten etwa 100 Euro Bargeld und ein Smartphone im Wert von ca. 300 Euro. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.