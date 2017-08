Unfall mit Leichtverletzten Aus ungeklärter Ursache kam am Donnerstagnachmittag ein 64-Jähriger mit seinem Skoda Oktavia zwischen Boxberg und Weißwasser nach rechts von der Fahrbahn der B 156 ab.

Symbolbild © dpa

Boxberg / weißwasser. Aus ungeklärter Ursache kam am Donnerstagnachmittag ein 64-Jähriger mit seinem Skoda Oktavia zwischen Boxberg und Weißwasser nach rechts von der Fahrbahn der B 156 ab. Er versuchte, zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, kollidierte jedoch mit einem Baumstumpf. das teilt die Polizeidirektion Görlitz mit.

Das Fahrzeug überschlug sich. Dabei verletzte sich der Fahrer am Arm und am Kopf. Am Auto entstand Sachschaden von zirka 8.000 Euro. (szo)

