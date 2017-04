Unfall mit Laster auf der A 14 Zwischen Döbeln-Nord und Döbeln-Ost gab es einen Lkw-Unfall. Es gibt in beiden Richtungen Behinderungen.

Weil ein Lkw in die Leitplanke gefahren ist, stockt zwischen den Anschlussstellen Döbeln-Nord und Döbeln-Ost in Fahrtrichtung Dresden der Verkehr. © André Braun

Zwischen den Anschlussstellen Döbeln-Nord und Döbeln-Ost stockt in Fahrtrichtung Dresden sowie nach Leipzig der Verkehr. Ein Volvo-Laster mit Anhänger, der in Richtung Dresden unterwegs gewesen ist, ist gegen die Mittelleitplanke gefahren. Er steht auf der Überholspur. Das Fahrzeug hat viel Schmutz verloren, der von der Fahrbahn beseitigt werden muss. Was der Laster geladen hat, konnte Birgit Höhn, Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig, noch nicht sagen. „Der Fahrer ist verletzt und im Krankenhaus.“ Der Unfall wurde der Polizei gegen 11.22 Uhr gemeldet.

Der Verkehr wird zurzeit in beiden Fahrtrichtungen über den Standstreifen geleitet. Es hat sich Stau gebildet. Die Polizei bittet darum, vorsichtig an das Stauende heranzufahren. Die Beamten empfehlen die Autobahn zu verlassen und über die B 175 sowie B 169 die Unfallstelle zu umfahren. (DA/mf)

Die aktuellen Verkehrsinformationen der Polizei finden Sie hier.

