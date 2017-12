Unfall mit hohem Sachschaden Der Fahrer eines Audi A3 geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Das blieb nicht ohne Folgen.

Stauchitz/OT Staucha. Am Sonntagnachmittag war der Fahrer eines Audi A3 auf der Lommatzscher Straße in Richtung der Straße Altsattel unterwegs. In Höhe der Kirchstraße geriet der 30-jährige Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Mercedes (Fahrerin 73).

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilte, entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 8 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (szo)

