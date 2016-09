Unfall mit Fahrerflucht unter Alkohol

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt Weißwasser. Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der S 126 zwischen Trebendorf und Halbendorf. Der 29-jährige Fahrer eines VW hatte offenbar eine 53-jährige Fahrradfahrerin übersehen und war mit dieser zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1100 Euro. (szo)

Zwei Fahrräder von Fahrradträger gestohlen Bad Muskau. Unbekannte haben vom Montag zum Dienstag in Bad Muskau zwei Fahrräder auf der Schlossstraße gestohlen. Die beiden weiß-braunen Bikes der Marke Kalkhoff standen auf dem Fahrradträger eines parkenden Autos. Der Wert der verschwundenen Räder wurde mit etwa 1300 Euro beziffert. (szo)

Drei Ladendiebe gestellt Görlitz. Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagmittag in Görlitz drei Ladendiebe ertappt. Die Männer im Alter von 24 und 31 Jahren hatten sich offenbar in mehreren Geschäften an der Berliner Straße bedient. Der Zeuge rief die Polizei und zeigte den Beamten das Versteck der Täter. Die Beamten nahmen die Ladendiebe, die hauptsächlich Bekleidung stahlen, vorläufig fest. Zur Klärung ihrer Identitäten wurden sie mit Unterstützung einer Streife der Bundespolizei zum Revier gebracht. Bei den drei Dieben handelt es sich um polnische Staatsbürger. (szo)

Fahrrad, Schuhe und Jacke gestohlen Görlitz. Unbekannte haben in den vergangenen drei Tagen in Görlitz ein Fahrrad aus einem Hausflur entwendet. Das Bike der Marke Cannondale im Wert von etwa 3200 Euro war an einem Metallgeländer in einem Wohnhaus an der Neißstraße angeschlossen. Neben dem Fahrrad verschwanden auch ein paar Herrensportschuhe und eine blaue Regenjacke. (szo)