Unfall mit einer leicht verletzten Person in Görlitz Mercedes-Fahrer beachtet die Vorfahrt eines Volkswagens nicht.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Sonnabendmorgen in Görlitz gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit. Der 68-jährige Fahrer eines Mercedes war auf der Jakobstraße in Richtung Postplatz unterwegs. An der Kreuzung Hospitalstraße beachtete er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW Passat nicht.

Polizeibericht vom Wochenende zurück 1 von 4 weiter VW Passat in Zittau verschwunden Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen auf dem Hirschfelder Ring in Zittau abgestellten silbergrauen VW Passat gestohlen. Der etwa 25 Jahre alte Pkw, der vorübergehend stillgelegt war, trug das entwertete Kennzeichen ZI-PD 715. Der Zeitwert des Fahrzeuges wurde auf etwa 300 Euro beziffert. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo) Einbruch in einen Schuppen Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend in einen Schuppen auf der Mühlstraße in Zittau eingebrochen. Sie entwendeten einen Motorroller, mehrere Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. Der Motorroller wurde in unmittelbarer Tatortnähe wieder aufgefunden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo) Scheibe eines Opels beschädigt Zittau. In Zittau ist die Scheibe der Fahrertür eines Opel Vectra beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte auf der Heffterstraße. Die Schadenshöhe wird mit etwa 250 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, zwischen 5 und 12.20 Uhr. (szo) Alu-Leiter aus einem Passat gestohlen Zittau. Kriminelle haben am Freitagmorgen die Scheibe eines auf der Ziegelstraße abgestellten VW Passat zerschlagen. Anschließend öffneten sie das Auto und stahlen Werkzeug-Akkus und eine Alu-Leiter. Durch den Eigentümer wurden der Diebstahlschaden auf rund 380 Euro und der Sachschaden auf etwa 300 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes-Fahrer sowie die 28-jährige VW-Fahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8 000 Euro. (szo)

zur Startseite