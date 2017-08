Unfall mit drei Verletzten zwischen Rietschen und Bad Muskau Mazdafahrer fährt auf einen Skoda auf. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf 13 000 Euro geschätzt.

Rietschen/Bad Muskau. Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ist es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 115 zwischen Rietschen und Bad Muskau gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntagabend auf Nachfrage mit.

Eine 48-jährige Skodafahrerin war in Richtung Bad Muskau unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Heidehäuser abbiegen. Dabei musste sie einer Gruppe Radfahrer die Vorfahrt lassen und bremste verkehrsbedingt im Fahrzeug ab. Das erkannte ein nachfolgender 30-jähriger Mazdafahrer zu spät. Er fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Unfall wurden der Mazdafahrer, die Skodafahrerin und eine 53-jährige Frau verletzt, die ebenfalls in dem Skoda saß. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf 13 000 Euro geschätzt. (SZ)

