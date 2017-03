Unfall mit „Domino-Effekt“ Gleich vier Fahrzeuge und sechs Insassen wurden in Großschönau in Mitleidenschaft gezogen.

Großschönau. Eine 20-Jährige befuhr am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw Seat die Hauptstraße in Großschönau in Richtung Zittau. Kurz vor dem Abzweig nach Hainewalde fuhr sie auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie diesen auf einen davor stehenden Ford, welcher wiederum gegen den davor wartenden VW stieß. Insgesamt sechs Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wurde mit 8 000 Euro angegeben. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (szo)

