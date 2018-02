Unfall in der Innenstadt

Blick auf die Unfallstelle an der Schweriner Straße © Roland Halkasch

Dresden. An der Schweriner Straße ist es am Montagvormittag zum Zusammenstoß eines Transporters mit einer Straßenbahn gekommen. Ersten Informationen zufolge bog der Fahrer eines Iveco Daily kurz nach 11 Uhr von der Hertha-Lindner-Straße nach links in die Schweriner Straße ab.



Dabei schnitt der Transporter vermutlich die Kurve an und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einer entgegenkommenden Straßenbahn der Linie 1 zusammen. Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings geriet der Autoverkehr ins Stocken, zudem mussten die Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie die Buslinie 94 umgeleitet werden. Für Fahrgäste der 1 ist es bereits die zweite Umleitung am Montag: Wegen eines Brandes war am Vormittag die Schäferstraße in der Friedrichstadt gesperrt, was auf der Linie für Verspätungen sorgte. (mja)

Polizeibericht vom 05. 02. zurück 1 von 7 weiter Fahrrad-Hehler gestellt 04.02.2018, gegen 18.20 Uhr / Dresden-Johannstadt Einem 28-jährigen Mann war Mitte Januar sein Mountainbike Carver aus dem Keller seines Wohnhauses an der Hechtstraße gestohlen worden. Der Dresdner wollte sich mit dem Verlust nicht abfinden und schaute seither im Internet, ob das Rad im Wert von rund 1500 Euro zum Verkauf angeboten wird. Am Samstag dann entdeckte er eine Annonce für sein Rad auf einem Anzeigen-Portal und vereinbarte einen Termin mit dem Anbieter. Über das geplante Treffen informierte er die Polizei. Zum vereinbarten Zeitpunkt erschien tatsächlich ein junger Mann mit dem Rad an der Pfotenhauerstraße. Doch der mutmaßliche Hehler stand nicht dem Diebstahl-Opfer gegenüber, sondern einem Polizeibeamten. Trotz leichter Veränderungen erkannte der 28-Jährige in der Folge sein Rad wieder. Die Überprüfung der Rahmennummer bestätigte letztendlich, dass es sich um das gestohlene Rad handelt. Bei dem Radverkäufer handelt es sich um einen 26-jährigen Dresdner. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Zudem muss im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden, wie er in den Besitz des Rades kam. Feuer in Erdgeschoss-Wohnung 05.02.2018, 10.15 Uhr / Dresden-Friedrichstadt Zu einem Brand in der Schäferstraße raste am Montagmorgen der Löschzug der Feuerwache Übigau. Vor der Hausnummer 77 stoppte der Treck, rollte die Schläuche aus und löschte zügig die Flammen in einer der Erdgeschoss-Wohnungnen. Hieß es anfangs noch, eine Person werde in der Wohnung vermisst, so stellte sich schnell heraus, dass die 79-jährige Wohnungs-Inhaberin laut Polizei außer Haus war. Die Feuerwehrleute trafen vor der Haustür allerdings eine leicht verqualmte Anwohnerin und gaben sie in die Obhut des Rettungsdienstes wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung. Durch den 30-minütigen Einsatz und die temporäre Sperrung der Schäferstraße musste die Straßenbahnlinie 1 kurzfristig eine Umleitung fahren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Rangelei im Straßenverkehr 03.02.2018, 12.40 Uhr / Dresden-Wilsdruffer Vorstadt Am Samstag war der 36-jährige Fahrer eines VW Passat auf der Freiberger Straße unterwegs und bog nach rechts auf die Hertha-Lindner-Straße ab. In diesem Moment schlug ein Fußgänger, der in Begleitung einer Frau war, gegen den Außenspiegel des VW. Der Autofahrer stoppte daraufhin und wollte den Mann zur Rede stellen. Kurz darauf kam es zwischen den beiden zu einer Rangelei, in deren Folge der 36-Jährige leicht verletzt wurde. Er beschreibt seinen Widersacher am Fahrbahnrand als etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt des Konflikts trug eine rote Mütze und eine beige Jacke. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und bittet diese um telefonische Hilfe zur Klärung der Identität des spiegelwütigen Fußgängers unter Tel.: 0351 / 483 22 33. VW Touran gestohlen 03.02.2018, 20 Uhr bis 04.02.2018, 8 Uhr / Dresden-Äußere Neustadt In der Nacht zum Sonntag stahlen Autodiebe einen grauen VW Touran von der Martin-Luther-Straße. Der Zeitwert des acht Jahre alten Fahrzeuges wurde mit rund 11000 Euro angegeben. Autodiebe scheiterten 03.02.2018, 21 Uhr bis 04.02.2018, 8 Uhr / Dresden-Innere Neustadt Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag versuchten Autodiebe einen VW Touran von der Löwenstraße zu stehlen. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein und manipulierten am Zündschloss. Sie konnten den Wagen jedoch nicht starten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Einbruch in Einfamilienhaus 01.02.2018 bis 04.02.2018, 17 Uhr / Dresden-Niedersedlitz Einbrecher hebelten am Wochenende die Kellertür eines Einfamilienhauses am Gersdorfer Weg auf und durchsuchten die Zimmer. (szo) Einbruch in Arztpraxis 02.02.2018, 13.30 Uhr bis 04.02.2018, 12.30 Uhr / Dresden-Prohlis Am vergangenen Wochenende hebelten Einbrecher ein Fenster einer Arztpraxis an der Gubener Straße auf und stahlen aus den Räumen einen Laptop, verschiedene Medizinische Geräte sowie Zubehör. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

