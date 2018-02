Unfall in der A4-Auffahrt

An der Auffahrt stand zeitweise nur noch eine Spur zur Verfügung.

Die Fahrt dieses Wagens endete neben der Straße.

Auch das andere am Unfall beteiligte Auto ist ein BMW.

Dresden. Diesen Montagmorgen werden zwei BMW-Fahrer so schnell nicht vergessen. Beide Wagen wollten gegen 8.30 Uhr in Dresden-Hellerau auf die Autobahn 4 in Richtung Chemnitz auffahren, kamen dabei allerdings nicht weit.

Bereits auf der zweispurigen Auffahrt berührten sich die beiden Autos seitlich, wodurch einer der Wagen in den Straßengraben schleuderte.

Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings sind die beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt worden. Zudem kam es in Hellerau zu Verkehrsbehinderungen. (mja)

