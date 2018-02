Unfall in A 4-Auffahrt Eine Frau setzt zu einem Wendemanöver an. Doch das Fahrzeug kollidiert mit einem Bus. Eine Person wird verletzt.

© Archiv: Marko Förster

Wilsdruff. In der Auffahrt zur A 4 in Richtung Chemnitz wendete am Mittwochmorgen eine 52-Jährige mit ihrem Seat und verursachte mit dem Manöver einen Unfall. Der Fahrer eines Busses (67) sah das zwar noch und bremste scharf, er konnte den Zusammenstoß mit dem Pkw aber nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde eine Businsassin (46) leicht verletzt, berichtet die Polizei. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Schaden von rund 9 000 Euro. (SZ)

