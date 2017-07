Unfall-Gaffer gestoppt

Fahrer kollabiert Ottendorf-Okrilla. Der Fahrer eines Kleintransporters wählte am Mittwochabend den Notruf. Der 38-Jährige stand gegen 22.50 auf dem Autobahnparkplatz bei Ottendorf-Okrilla und war kollabiert. Er brauchte dringend ärztliche Hilfe. Eine Streife der Autobahnpolizei und ein Rettungswagen eilten zur Stelle. Der Transporterfahrer erzählte den Beamten, dass er drei Tage und Nächte durchgefahren war und sich mit Energy-Drinks wachgehalten hatte. Dafür hatte ihm sein Körper nun ganz offensichtlich die Quittung gegeben. Der Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizisten kümmerten sich um den zurückgelassenen Kleintransporter, stellten den Zündschlüssel sicher und informierten die Lebensgefährtin des Mannes.

Reifenplatzer – drei Autos beschädigt Pulsnitz. In der Nacht zu Donnerstag ist auf der A 4 im Baustellenbereich zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz an einem Sattelzug ein Reifen geplatzt. Reste der Karkasse blieben auf der unbeleuchteten Fahrbahn liegen. Die Fahrer eines Busses und zweier Autos konnten nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhren darüber hinweg. An ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Transporter von Rost zerfressen Bautzen. Nach rund 1,6 Millionen Kilometern Laufleistung kam das Aus für den Kleintransporter: Der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizei hat am Mittwochmittag auf der Löbauer Straße in Bautzen einen Mercedes Sprinter aus dem Verkehr gezogen. Der in der Ukraine zugelassene Kleintransporter war technisch in desolatem Zustand. Defekte Bremse, undichter Tank, von Rost zerfressener Unterbau – ein Sachverständiger stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein. Die Polizisten untersagten dem 51-jährigen Fahrer die Weiterfahrt. Sie behielten auch Zulassung sowie Kennzeichen des Mercedes ein und schickten diese an die ukrainische Botschaft. Auf den Halter des Sprinters und den Fahrer werden Bußgelder zukommen.

Anhänger und Rasentraktor gestohlen Obergurig. Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch im Ortsteil Singwitz Beute gemacht. Sie stahlen einen Pkw-Anhänger mit aufgeladenem Rasentraktor der Marke MTD. Abgestellt war der beladene Hänger in einem Grundstück Am Wiesenhang. Der Besitzer bezifferte den Gesamtschaden mit etwa 1800 Euro. Erste Zeugen teilten der Polizei mit, dass sie in der Nacht ein Fahrzeug mit tschechischen Kennzeichen in der Nähe des Grenzüberganges bei Sohland an der Spree gesehen hatten. An diesem soll ein Anhänger angebracht gewesen sein, auf welchem ein Rasentraktor gestanden habe.

Werkzeug entwendet Bautzen. Unbekannte drangen in Bautzen in der Nacht zu Mittwoch an der Karl-Liebknecht-Straße in einen VW Crafter. Die Diebe entwendeten aus dem Laderaum verschiedene Werkzeuge. Den Diebstahlschaden bezifferte ein Verantwortlicher mit etwa 3000 Euro. Am Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Kabel gestohlen Wachau. Etliche Meter Kupferkabel verschwanden in der Nacht zum Mittwoch von einem Firmengelände im Ortsteil Leppersdorf. Die Leitungen lagerten auf einer Baustelle in der Straße An den Breiten. Den Schaden schätzte ein Verantwortlicher auf rund 600 Euro.