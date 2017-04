Unfall-Fahrer rauscht davon Beim Ausweichen vor einem jähen Spurwechsler knallt ein Pkw gegen die Planke und an ein anderes Auto.

Ungefähr drei Kilometer vor der Anschlussstelle Chemnitz-Ost wechselte am Montag gegen 17.25 Uhr ein bisher unbekannter Pkw zur Hälfte vom mittleren in den linken Fahrstreifen, fuhr jedoch in den mittleren Fahrstreifen zurück, weil sich im linken ein Pkw VW näherte. Der VW-Fahrer (27) zog nach links, um nicht mit dem unbekannten Pkw zu kollidieren und prallte dabei gegen die Mittelschutzplanke. Danach fuhr der VW noch auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Skoda (Fahrer: 69).

Der VW-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum unbekannten Pkw aufgenommen.

