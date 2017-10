Unfall-Fahrer in Gewahrsam Ein betrunkener Drängler verursachte Dienstagabend auf der A4 einen schweren Unfall. Aus den Trümmern seines Autos kam der Mann direkt in die Zelle.

Der demolierte Mercedes neben dem Lastwagen. © Christian Essler

Ein 39-jähriger Mercedesfahrer verursachte am frühen Dienstagabend auf der A4 einen schweren Unfall. Der Pole fuhr mit seiner E-Klasse von Dresden kommend in Richtung Bautzen auf der linken Spur, als er gegen 19 Uhr an der Anschlussstelle Hermsdorf auf einen Audi auffuhr.



Durch den Aufprall kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Leitplanke, wie die Polizei meldete. Der Audi touchierte die Mittelleitplanke, der 31-jährige Fahrer blieb aber unverletzt.



Die Leitplanke am Fahrbahnrand katapultierte den Mercedes wieder zurück auf die Fahrbahn, wo er mit einem Lastwagen kollidierte. Der demolierte Lkw schleifte das Mercedes-Wrack noch einige Meter mit, bevor der 56-jährige Fahrer seinen Lastwagen stoppen konnte.



Trotz der heftigen Kollisionen erlitt der 39-jährige Mercedesfahrer nur leichte Verletzungen — offenbar besaß er einen sehr aktiven Schutzengel. Denn eine Atemalkohol-Kontrolle der Polizei ergab einen Wert von knapp zwei Promille.



Nach der Blutentnahme verbrachte der Mann den Rest der Nacht im Gewahrsam der Dresdner Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25 .000 Euro.



Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Bautzen für mehrere Stunden gesperrt, was zu kilometerlangen Staus führte. (szo)



