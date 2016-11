Unfall durch blendende Morgensonne Ein VW-Transporter ist an der Autobahnauffahrt Kodersdorf mit einem Mazda zusammengestoßen. Zwei Männer verletzten sich schwer.

Zwei beschädigte Fahrzeuge und zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich heute, 7.55 Uhr, an der Autobahnauffahrt Kodersdorf ereignet hat. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Ein VW-Transporter wollte von der B115 links auf die Auffahrt abbiegen. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigtem Mazda zusammen. Der 22-jährige VW-Fahrer gab nach Auskunft des Polizeisprechers an, dass ihn die tiefstehende Morgensonne geblendet hätte. Er und sein 43-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer. Der 47-jährige Mazda-Fahrer kam laut Knaup mit dem Schrecken davon. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 10000 Euro. Die Auffahrt ist inzwischen wieder frei. (szo/tc)

