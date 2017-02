Unfall bleibt rätselhaft In Großdubrau wird ein Mann schwer verletzt gefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa

Großdubrau. Was ist passiert auf der Waldstraße in Großdubrau? Auf diese Frage hat die Polizei noch immer keine Antwort. Es ist am späten Donnerstagabend, als Passanten auf dem Fußweg der kleinen Sackgasse, die zu einem Neubaublock führt, einen schwer verletzten Mann finden. Der 36-Jährige wird mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ist der Mann unglücklich mit dem Fahrrad gestürzt oder wurde er Opfer eines Unfalls, dessen Verursacher geflüchtet ist? Auch die Möglichkeit eines Gewaltverbrechens kann nicht ausgeschlossen werden, sagt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz.

Bei der Polizei hat sich bisher ein Zeuge gemeldet. Seine Aussagen werden geprüft. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Donnerstag in Großdubrau einen Unfall, eine Auseinandersetzung oder den Mann auf dem Fahrrad beobachtet haben. (SZ/ju)

Hinweise bitte an die PD Görlitz: Telefon 03581 468-100

zur Startseite