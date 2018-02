Unfall beim Rangieren

Missglücktes Abbiegen Coswig. Der Fahrer (90) eines Skoda Fabia war am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Salzstraße in Coswig unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Weinböhlaer Straße stieß er mit einem Ford Focus (Fahrerin 54) zusammen. Verletzt wurden niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Kleintransporter aufgebrochen Wilsdruff. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Kleintransporter Peugeot auf der Zedtlerstraße in Wilsdruff ein. Aus dem Fahrzeug wurden ein mobiles Navigationsgeräte sowie diverse Werkzeuge gestohlen. Abschließende Schadenangaben liegen der Polizei noch nicht vor.