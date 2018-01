Unfall beim Ausparken Eine 88-jährige Autofahrerin hat am Montagvormittag in Radebeul für Blechschäden und Stau gesorgt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die 88 Jahre alte Dame wollte aus einer Parkbucht an den Landesbühnen Sachsen an der Meißner Straße fahren. Dabei hatte sie offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet – und kollidierte mit einem nachfolgenden Ford. © Tino Plunert Die 88 Jahre alte Dame wollte aus einer Parkbucht an den Landesbühnen Sachsen an der Meißner Straße fahren. Dabei hatte sie offenbar nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet – und kollidierte mit einem nachfolgenden Ford.

Der Ford kam auf den Straßenbahngleisen in der Mitte der Meißner Straße zum Stehen.

Auch dieser, am Straßenrand abgestellte Opel, wurde durch den Unfall beschädigt. Durch den Zusammenprall wurde der Toyota der Senioren auf den Opel geschoben.

Stillstand auf der Linie 4: Während der Unfallaufnahme wurde die Meißner Straße kurzzeitig gesperrt. Fahrgäste kamen nur mit Ersatzbussen weiter.

Radebeul. Eine 88-jährige Autofahrerin hat am Montagvormittag in Radebeul für reichlich Blechschäden und Stau gesorgt. Wie ein Fotoreporter berichtet, wollte die betagte Dame aus einer Parkbucht vor den Landesbühnen Sachsen an der Meißner Straße fahren. Dabei hatte sie offenbar jedoch nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet. Beim Herausfahren aus der Parklücke kollidierte der Toyota der Senioren mit einen Ford und wurde anschließend auf einen am Fahrbahnrand stehenden Opel geschoben. Den entstandenen Schaden schätzten die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort auf rund 20 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Meißner Straße in Richtung Coswig kurzzeitig gesperrt. Auch die Fahrgäste der Linie 4 kamen nicht weiter. Zeitweise verkehrten die Bahnen nur bis Radebeul Ost. In Richtung Dresden und Weinböhla setzten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) Ersatzbusse ein. Gegen 11 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilte der Verkehrsbetrieb auf Twitter mit. (SZ)

