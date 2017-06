Unfall beim Abbiegen Eine Seniorin hat am Donnerstag einen Unfall in Riesa verursacht. Die 71-Jährige ist beim Abbiegen mit einem weiteren Auto zusammengestoßen.

Blechschäden in Höhe von rund 5 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in Riesa. Laut Polizei war die 71-jährige Fahrerin eines Daihatsu Sirion gegen 15.45 Uhr auf der Erfurter Straße unterwegs und wollte nach links in die Segouer Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Opel Astra einer 75-Jährigen zusammen, der auf der Segouer Straße fuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Freitag Teures Werkzeug gestohlen Riesa. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in eine Garage am Alten Pfarrwegin Riesa ein. In der Folge stahlen die Täter ein Schweißgerät sowie eine Bohrmaschine im Gesamtwert von etwa 1800 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

