Unfall beim Abbiegen

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann konkrete Angaben zum Hergang machen? Wer kann Angaben zum Verhalten der Beteiligten vor sowie nach dem Zusammenstoß machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

Sebnitz. Am Mittwochnachmittag war der Fahrer (35) eines Renault Kangoo auf der Straße Hertigswalde unterwegs und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Der Fahrer (66) eines nachfolgenden Volvo bemerkte dies offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heidenau. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Citroen Jumper an der Großlugaer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Hecktür des Fahrzeuges auf und stahlen aus diesem verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.800 Euro.

Lange Suche nach vermissten Kindern

Zinnwald. Am Mittwochabend sind im Altenberger Ortsteil Zinnwald drei Kinder vermisst worden. Es handelte sich um deutsche Jungen im Alter von sieben bis neun Jahren. Bei Kindern, die verschwunden sind, sehen die Einsatzpläne immer den schnellen Einsatz von möglichst vielen verfügbaren Einsatzkräften vor. So waren auch in diesem Fall Kräfte der Altenberger Feuerwehr, der Landes- und der Bundespolizei in Zinnwald unterwegs, wie die Polizeidirektion Dresden informiert. Die Suchhundestaffel der Polizei wurde herangeholt, um mit speziell trainierten Tieren Spuren der vermissten Kinder zu finden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, der aus der Luft nach den drei Jungen Ausschau gehalten hat. Moderne Technik kann beispielsweise mit Wärmebildkameras auch Menschen finden, die im dichten Wald oder Gebüsch unterwegs sind.

Die Vermisstensuche in Zinnwald zog sich dennoch fast sechs Stunden lang hin. Es dauerte bis kurz vor 23 Uhr, ehe die Einsatzkräfte die vermissten Kinder in einem leer stehenden Haus gefunden haben. Dort hatten sie es sich offenbar gemütlich gemacht und haben geschlafen. Ihnen war bei ihrem abendlichen Abenteuer nichts zugestoßen. Sie wurden danach wohlbehalten wieder zu ihren Eltern zurückgebracht. (SZ/fh)