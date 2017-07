Unfall bei Straßgräbchen Seit es die Umgehungsstraße gibt, häufen sich die Crashs an der Kreuzung bei TDDK.

Beim Unfall verunglückte auch die historische Awo. © Jonny Linke

Schon zum wiederholten Male in den letzten Wochen krachte es auf der Staatsstraße 94, Kreuzung Weißiger Straße. Auch am Donnerstagnachmittag kam es hier in der Nähe des TDDK-Werkes zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Wahrscheinlich durch Unachtsamkeit kollidierten die zwei Fahrzeuge. Infolgedessen wurde der Motorradfahrer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Feuerwehr aus Straßgräbchen kennt die Kreuzung mittlerweile. Gerade in den letzten Wochen waren sie hier mehrfach im Einsatz – wegen der Unfälle in diesem Bereich. Ortsansässige vermuten, dass die Abbiegespuren der leicht versetzten, aber gut einsehbaren Kreuzung den Kraftfahrern Schwierigkeiten machen. Offenbar wird der Verkehr auf der S 94 beim Abbiegen nach Weißig unterschätzt. Erschwerend komme hinzu, dass häufig zu schnell an die Kreuzung herangefahren werde. Erlaubt sind nur 70 km/h. (SZ)

