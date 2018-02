Unfall bei Blaulicht-Fahrt

Zusammenstoß an der Ausfahrt

Riesa. Der Fahrer (55) eines Skoda wollte am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr an der Reppener Straße in Höhe Wadewitzer Straße im Riesaer Ortsteil Canitz rückwärts aus einem Grundstück fahren. Dabei stieß er mit einem Renault (Fahrerin 39) zusammen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 4.000 Euro.