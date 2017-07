Unfall bei Besiedlungszug Ein Pferdegespann ist durchgegangen. Der Vereinschef und ein Kutschhelfer sind unter das Rad des Wagens gekommen.

Eine Woche lang zieht der historische Besiedlungszug mit seinen Planwagen durch Mittelsachsen.

Das Aufatmen war zu hören, die Erleichterung spürbar, als Sonntagnachmittag der Historische Besiedlungszug nach der ersten Etappe in Pappendorf eintraf. Dort erfuhren die etwa 125 Teilnehmer und 25 Kutscher, dass die Verletzungen, die zwei Siedler bei einem Unfall am Morgen erlitten hatten, weniger schwer als zunächst noch befürchtet waren.

Was war passiert? Nach der Eröffnung am Sonnabend wurden die Siedler am Sonntag wie jeden Tag um 7 Uhr geweckt. Pünktlich 10 Uhr war Abmarsch in der Bergstadt Bleiberg, einem mittelalterlichen Schaugelände. Wie seit vielen Jahren üblich, liefen die Siedler vornweg, die Planwagen im Schlepptau. Gleich nach dem Abbiegen auf die Schönborner Straße ging eines der 15 Pferdegespanne durch und überholte die anderen Planwagen.

„Dabei wurde es so eng, dass unser Vereinsvorsitzender Andreas Rausch auf dem Abschnitt vor der Baustelle an der Mittweidaer Straße an eine Mauer gedrückt und auch noch von einem Wagenrad überrollt wurde“, erklärte Michael Ehnert, der im zweiten Jahr als Lokator (Anführer) an der Spitze des Trosses läuft. Ein jugendlicher Helfer der Kutscher wollte Rausch helfen und geriet dabei selbst unter ein Pferdegespann. Beide Männer kamen verletzt in Krankenhäuser – mit gut einer Stunde Verspätung konnten die Siedler auf die mit 20 Kilometern längste Etappe starten.

„Die Aufnahme des Unfalls dauert noch an. Wir haben erst sehr spät davon erfahren“, sagte der Chef vom Dienst der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Konkrete Angaben soll es am Montag geben, so der Polizeiführer vom Dienst. (FP/mit DA/je)

