Unfall auf Minigleisen Ein Zug in der Döbelner Modellbahnschau springt regelmäßig aus den Schienen. Trotzdem ändern die Besitzer nichts an der Fahrweise.

Damit die Modellbahn von Ulrich Franke (2. von rechts) fährt, muss Markus (rechts) an einem Generator drehen und so den Zug mit Strom versorgen. Der gehört zu 24 Modellbahnen, die in der Sporthalle an der Burgstraße aufgebaut waren. © Dietmar Thomas

Mit großen Augen verfolgen die Kinder die gelbe Eisenbahn, die munter ihre Runden fährt. Plötzlich jedoch scheinen die Weichen falsch gestellt zu sein. Der Zug steuert geradewegs auf einen Prellbock zu. Die Gleise enden, es gibt keine Ausweichmöglichkeit mehr. Das Unvermeidbare geschieht, der Zug prallt von dem Hindernis ab und zerfällt in seine Einzelteile.

Doch dadurch können die Kinder in das Zuginnere schauen, in dem eine kleine Gummibärchen-Tüte liegt. „Das ist unser Explosionszug. Den haben wir als kleinen Überraschungs-Gag für die Kinder mitgenommen“, lacht Ulrich Franke, der die Modellbahn mit dem speziellen Zug aufgebaut hat und zusammen mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn betreut.

Sie sind Gäste der elften Modellbahntage des Döbelner SV Vorwärts, die am Wochenende in der Sporthalle an der Burgstraße stattfanden. Franke stellt dabei eine von insgesamt 24 Modellbahnen aus. Bei der müssen die Besucher aber selbst aktiv werden, um die Eisenbahnen fahren zu sehen. Denn die Züge werden von einem handbetriebenen Generator mit Strom versorgt. Franke erklärt: „Damit kann man bis zu 24 Volt erzeugen. Das reicht gut für die kleinen Eisenbahnen.“

Auch die anderen 23 ausgestellten Modellbahnen sind voller einzigartiger Besonderheiten. „Wenn man sich die Modellbahnen genau anschaut, findet man bei jeder einzelnen spezielle Umsetzungen – von der dargestellten Natur über die Menschen bis zur Strecke“, so Harald Köpke, Mitglied im Döbelner SV und Hauptorganisator der zweitätigen Veranstaltung. Als ganz große Neuheit bezeichnet Köpke eine Anlage, bei der es einen Hafen mit Schiffen gibt. „Auf ein Schiff können die Züge sogar drauffahren“, so Köpke. Diese Modellbahn wurde am Wochenende zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt.

Auf einer anderen Modellbahn gibt es einen Fluss, in dem echtes Wasser fließt, wieder andere zeigen Nachbauten von echten Zugstrecken. Köpke, der selbst 58 Jahre Modellbahnerfahrung mit einer eigenen Bahn zu Hause hat, weiß diese Vielfalt sehr zu schätzen: „Man kann hier jedes Jahr neue Anregungen finden, wie man seine Bahn zu Hause gestalten kann.“

Die große Resonanz, mit der die Veranstalter sehr zufrieden sind, zeige das Interesse vieler Menschen für den Modellbau, so Köpke. Er freut sich darüber, denn: „Modellbau ist zwar zeitaufwendig, aber er gibt viel zurück: Man kann sich entspannen und abschalten vom Alltag. Das tut gut und es macht auch einfach Spaß.“ Bedanken möchte Köpke sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und allen, die beim Auf- und Abbau der Bahnen geholfen haben.

