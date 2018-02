Unfall auf der S 191 Am Samstagabend stießen zwei Autos nahe der Autobahnanschlussstelle Dresden-Prohlis zusammen. Sechs Menschen wurden verletzt.

Die Autos stießen an der Anschlussstelle Dresden-Prohlis zusammen.

Sechs Menschen wurden verletzt.

Die Straße war bis 20.45 Uhr voll gesperrt.

Dresden. Der Fahrer (54) eines Audi befuhr am Samstagabend gegen 17.55 Uhr die S 191 aus Richtung Dohnaer Straße kommend in Richtung Bannewitz und wollte nach links auf die A17 in Richtung Pirna auffahren.



Dabei missachtete er einen entgegenkommenden Renault. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrer sowie vier weitere Insassen wurden dabei verletzt.



Der Sachschaden beträgt ca. 18 000 Euro. Die Unfallstelle war bis 20.45 Uhr voll gesperrt. (szo)

