Unfall auf der Autobahn

Porsche abgeschleppt Bautzen. Mehr Schein als Sein: Fahnder der Polizei haben am Dienstag in Bautzen einen Porsche Cayenne sichergestellt. Ein Kreditunternehmen hatte den Wagen im Wert von 30000 Euro als unterschlagen gemeldet. Offenbar hatte der Besitzer die Raten für den Wagen nicht bezahlt. Auch die Versicherungsbeiträge standen noch aus. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug unter einem Carport an der Breitscheidstraße. Die Polizei ließ sich die Fahrzeugschlüssel aushändigen und das Fahrzeug abschleppen.

Vom Fahrrad gestoßen Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montag gegen 15 Uhr in Bautzen ereignet hat. Eine 40-jährige Frau fuhr mit dem Fahrrad auf dem Fußweg vom Bahnhof in Richtung Arbeitsamt. Etwa in Höhe der Tzschirnerstraße 6 kam ihr ein Mann mit Hund entgegen. Dieser versetzte der Radlerin einen Stoß, sodass sie stürzte. Der Mann lief weiter. Mittlerweile konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Sie sucht jedoch Zeugen des Vorfalls, Telefon 03591 356-0.

Auto gestohlen Bischofswerda. Ein VW-Scirocco ist in der Nacht zu Dienstag in Bischofswerda gestohlen worden. Der acht Jahre alte Pkw parkte in der Heinrich-Mann-Straße. Er ist blau lackiert und hat das Kennzeichen GR HL 52. Der Eigentümer schätzt den Wert des Wagens auf etwa 10000 Euro.

Streit in Bautzen Bautzen. In einem Imbiss am Bautzener Holzmarkt sind am Montagabend drei Männer aneinander geraten. Nach heftigen Wortwechseln lief die Situation aus dem Ruder. Ein 17- und 18-Jähriger versuchten, einen 41-Jährigen zu schlagen. Nach dessen Angaben soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Die Polizeibeamten beruhigten die Situation. Verletzungen konnten sie nicht feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchter Einbruch Kamenz. 700 Euro Schaden sind bei einem Einbruchsversuch in Kamenz entstanden. Wie der Polizei erst am Montag bekannt wurde, wollte ein Mann am Freitag in ein Haus in der Geschwister-Scholl-Straße eindringen. Er macht sich an der Haustür und am Kellereingang zu schaffen. Allerdings ohne Erfolg.

Gartenlaube aufgebrochen Zeißholz. In Zeißholz haben sich Unbekannte an einer Gartenlaube zu schaffen gemacht. Sie rissen die Riegel der Terrassentür heraus, drangen in das Häuschen ein und durchsuchten es. Die Täter ließen wenige Flaschen Bier und einen kleinen Geldbetrag mitgehen. Der Vorfall ereignet sich zwischen Sonntag- und Montagnachmittag.