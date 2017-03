Unfall auf der A4 nahe Wilsdruff

Sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. © Roland Halkasch

Am Sonntagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sechs Menschen verletzt worden.



Gegen 6.30 Uhr war circa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Wilsdruff der Fahrer (26) eines Kleintransporters vom Typ Mercedes-Benz Vito auf einen vorausfahrenden Volvo S60 aufgefahren. Danach schleuderte der Vito in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach.



Die Freiwilligen Feuerwehren Nossen, Deutschenbora und Starbach mussten die Insassen des Mercedes aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Insassen - neben dem Fahrer drei Kinder im Alter von 15 Monaten, fünf und neun Jahren - wurden dabei schwer verletzt und stationär in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvofahrer (36) und sein Kind (7) wurden ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.



Während des Einsatzes eines Rettungshubschraubers an der Unfallstelle war die A4 in Fahrtrichtung Dresden für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)



››› Aktuelle Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen

Kleintransporter überschlägt sich auf der A4







zur Startseite