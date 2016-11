Unfall auf der A 4 sorgt für Stau Zwischen Ohorn und Burkau kollidierten in den Abendstunden mehrere Fahrzeuge. Die Autobahn war für eine Dreiviertelstunde dicht.

Auf der A 4 kam es am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Burkau zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Durch den dichten Verkehr und einem weiteren Unfall zwischen Burkau und Uhyst staute es sich bis zur Wildbrücke Burkau. Eine Frau konnte hier am Stauende nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit ihrem Daewoo auf einen Mercedes. Ein weiterer VW fuhr dann auf den Daewoo auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Ohorn und Pulsnitz banden auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Die Polizei sperrte die A 4 in Fahrtrichtung Görlitz für etwa 45 Minuten. Der Verkehr staute sich bis zur Abfahrt Pulsnitz. (rk)

