Unfall an Grundstücksausfahrt Ein Kleinbus rollt in Neustadt rückwärts auf die Straße. Dessen Anhängerkupplung erwischt einen Ford.

© Symbolbild: Marko Förster

Am Donnerstagmittag hat sich an einer Grundstücksausfahrt ein Unfall ereignet. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit einem VW T5 rückwärts aus einem Grundstück an der Heinrich-Hertz-Straße auf die Fahrbahn. Dabei stieß er mit einem Ford (Fahrer 57) zusammen, der in Richtung Bischofswerdaer Straße fuhr. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Anhängerkupplung am VW, welcher unbeschädigt blieb, verursachte am Ford laut Polizei einen Sachschaden von 2 500 Euro. (szo)

