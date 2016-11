Unfall an der Zeppelinstraße Ein Lkw und ein Pkw sind dort aneinander geraten. Das Auto landet an einem Mast.

Hier endete für den beteilgten Pkw die Fahrt. © Danilo Dittrich

Görlitz. Am Mittwoch, kurz vor 14 Uhr, hat es in Görlitz an der vielbefahrenen Kreuzung Heilge-Grab-Straße/Nieskyer Straße/Zeppelinstraße einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dort waren ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen. Zum Unfallhergang sowie zu eventuellen Personen- oder Sachschäden konnte Pressesprecher Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz gegenüber der SZ keine Angaben machen. Der Verkehr im Bereich der Kreuzung war behindert. (szo/cw)

